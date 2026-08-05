Под Орлом повторно попробуют продать изъятые судом участки

Два заросших сорняками участка находятся на территории Сосковского района.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил повторные публичные торги по продаже двух земельных участков в Сосковском районе, изъятых у собственника по решению суда за ненадлежащее использование. Торги состоятся 8 сентября 2026 года. Оба участка ранее принадлежали физическому лицу. Они были изъяты решением Урицкого районного суда, вынесенным в январе 2026 года.

Как следует из материалов, участки не использовались по целевому назначению. Проверки Россельхознадзора, проводившиеся с 2023 по 2025 год, неоднократно фиксировали там факты зарастания сельскохозяйственной земли сорняками, кустами и даже деревьями. Надзорное ведомство выдавало собственнику земли предписания об устранении нарушений, но они так и не были выполнены. Теперь у них может появиться новый собственник.

Первый лот представляет собой участок площадью1,3 га. Его начальная цена составляет всего 51 376 рублей, шаг аукциона – 2568,8 рубля, задаток – 10 275,2 рубля. Второй лот – это участок площадью 2 га, начальной стоимостью 65 920 рублей. В данном случае шаг аукциона составит 3296 рублей, задаток – 13 184 рубля. Кстати, по второму участку установлены обременения из-за охранных зон магистрального газопровода и зоны минимальных расстояний до него.

Это будут уже повторные торги. Предыдущий аукцион, назначенный на 16 июля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена первого участка составляла 64 220 рублей, второго – 82 400 рублей. На новые торги цены снижены на 20 процентов. Заявки на участие принимаются по 2 сентября 2026 года. Участниками могут быть как простые граждане, так и юридические лица. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту. Победитель должен будет оплатить оставшуюся часть цены в течение 15 календарных дней после подписания договора.

ИА “Орелград”