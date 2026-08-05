«Ростелеком» показал в Орле фильм «Истории нашей Победы»

Специальный показ состоялся в кинотеатре «Современник».

Документальная лента создавалась в рамках собственного социального проекта компании под названием «Потому что мы семья», посвящённого сохранению и продвижению семейных ценностей.

Фильм рассказывает о судьбах участников Великой Отечественной войны – через воспоминания их потомков, в том числе, сотрудников компании «Ростелеком». В их число вошёл и Александр Пунин, сервисный инженер провайдера из Брянской области, который стал специальным гостем мероприятия. Его бабушка воевала в брянских лесах в составе партизанского отряда.

Также в фильм вошли воспоминания православного священника, настоятеля столичного храма Троицы Живоначальной Иоанна Каледы, чей отец служил радистом дивизиона «Катюш». Жительница Петербурга Алла Александровна рассказала о своём отце Александре Ивановиче, участнике легендарного футбольного матча, который состоялся во время блокады Ленинграда. Всего фильм составили десять историй от самых разных жителей России из различных регионов страны.

После показа все желающие смогли поделиться собственными семейными воспоминаниями о защитниках Отечества. Александр поведал зрителям об участии в съемках картины и ответил на их вопросы.

Презентация ленты состоялась в 2025 году в Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва». Показы проходили в Брянске, Калуге, Самаре, Оренбурге, Красноярске, Новосибирске, других городах. Показ в Орле был приурочен ко Дню города и очередной годовщине освобождения областного центра от фашистов.

ИА «Орелград»