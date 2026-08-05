Орловскую область вызвали в суд из-за отопления Дмитровской ЦРБ

Арбитражный суд вынес решение по затянувшемуся спору.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск ООО «Жилстройсервис плюс» к Дмитровской центральной районной больнице о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию. Примечательно, что вторым ответчиком в этом процессе выступал субъект Федерации, то есть сама Орловская область в лице ее профильного департамента здравоохранения. Любопытно и то, что разбирательство длилось более двух лет и сопровождалось двумя судебными экспертизами.

Изначально истец требовал 1,45 миллиона рублей за поставленное тепло с декабря 2023 года по апрель 2024 года, но в ходе процесса несколько раз уточнял требования, снизив в итоге заявленную к взысканию сумму до 827,4 тысячи рублей. Основные разногласия сторон касались объема потребленной тепловой энергии. Сначала суд назначил одну экспертизу в частной компании, но в ходе разбирательства выяснилось, что эксперт использовал показания прибора учета 2014-2015 годов, в работу которого «незаконно вмешивались неустановленные лица».

Этот факт был установлен в рамках уголовного дела. В связи с этим суд назначил повторную экспертизу уже в другом частном экспертном бюро. И на этот раз эксперт правильно определил объем фактически потребленной больницей тепловой энергии за каждый месяц спорного периода, о чем говорит тот факт, что стороны выводы эксперта не оспаривали. Дополнительно истец требовал применить повышающий коэффициент 1,01 за безучетное потребление, но суд ему в этой части требований отказал.

«Квалифицирующие признаки безучетного потребления – самовольное пользование системой или отсутствие договора – в данном случае не доказаны, а между сторонами действовал заключенный договор», – уточнил по этому поводу арбитраж в своем решении. Иск был удовлетворен практически в полном объеме. Арбитраж постановил взыскать с медучреждения 816,2 тысячи рублей, а если у Дмитровской ЦРБ денег на это не хватит, средства в пользу истца должны быть взысканы с департамента здравоохранения Орловской области за счет казны региона.

Иными словами, ответственность возложили на областной департамент здравоохранения субсидиарно. Тут орловский суд сослался на позицию Конституционного суда РФ о балансе интересов сторон публичного договора энергоснабжения и разъяснения Верховного суда РФ. Также с больницы взыскали 50 тысяч рублей за проведение повторной экспертизы. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”