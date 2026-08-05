Под Орлом недовольный селянин выстрелил в тракториста

Заряд дроби прошел в непосредственной близости от жизненно важных органов.

Житель Орловского муниципального округа обвиняется в покушении на убийство знакомого из-за отказа помочь в сельхозработах, сообщает СУ СК России по Орловской области (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером у дома в поселке Хвощевский между обвиняемым и его знакомым, управлявшим трактором, произошла ссора. В ходе выяснения отношений фигурант выстрелил из ружья в лобовое стекло кабины трактора. Трактористу удалось покинуть место происшествия и сообщить о случившемся.

Обвиняемый полностью признал вину, сообщили в СК. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

ИА “Орелград”