Под Орлом недовольный селянин выстрелил в тракториста

5.8.2026 | 9:04 Криминал, Новости

Заряд дроби прошел в непосредственной близости от жизненно важных органов.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Житель Орловского муниципального округа обвиняется в покушении на убийство знакомого из-за отказа помочь в сельхозработах, сообщает СУ СК России по Орловской области (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером у дома в поселке Хвощевский между обвиняемым и его знакомым, управлявшим трактором, произошла ссора. В ходе выяснения отношений фигурант выстрелил из ружья в лобовое стекло кабины трактора. Трактористу удалось покинуть место происшествия и сообщить о случившемся.

Обвиняемый полностью признал вину, сообщили в СК. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

ИА “Орелград”


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