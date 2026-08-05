В Орле прошел Парад предприятий

Мэр Юрий Парахин опубликовал видео.

Празднование Дня города включало яркое шествие. В этом году в нем приняли участие около трех десятков организаций из разных сфер: ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта. На площадь Ленина вышли сотрудники ГК ОДСК, АО «Орловский хлебокомбинат», МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке», АО «Орелоблэнерго» и другие предприятия региона. Каждая колонна рассказала свою историю — о людях, профессиях и достижениях, которые стоят за развитием областного центра. Всего 1,5 тысячи человек, а количество единиц спецтехники составило более 20.

Как отметили организаторы, это традиция, возрожденная в прошлом году, отсылает к подвигу поколения тружеников, которые после освобождения Орла в 1943 году восстановили город.

На видео с мероприятия запечатлены яркие колонны участников и праздничная атмосфера на главной площади города.

«Спасибо каждому, кто любит свой город не только душой, но и делом. Вместе мы сохраняем лучшие традиции Орла и уверенно ведем его вперед!» – прокомментировал градоначальник.

ИА “Орелград”