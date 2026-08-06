В Орле бюллетени защитят специальной сеткой и микрошрифтом

Облизбирком утвердил форму бюллетеней для выборов в Орловский облсовет.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах нового состава Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов. Напомним, голосование пройдет в единый день, который в этом году приходится на 20 сентября, по смешанной системе. Избиратели получат два бюллетеня: один – для голосования по областному избирательному округу (за партийные списки), второй – для голосования по одномандатному избирательному округу (за конкретного кандидата).

Из постановления облизбиркома следует, что бюллетень для голосования по областному округу будет содержать в себе наименования политических партий, зарегистрировавших областные списки кандидатов, фамилии кандидатов из общеобластной части списка, а также номера окружных частей и фамилии кандидатов, включенных в них. Порядок размещения партий определят жеребьевкой. Все наименования должны быть напечатаны одинаковым шрифтом.

В бюллетене по одномандатному округу кандидаты размещаются в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух кандидатов полностью совпадают, порядок определяется по дате рождения, и первым указывается более старший кандидат. В обоих типах бюллетеней обязательно должны быть указаны сведения о судимости кандидатов, с указанием конкретных статей УК РФ, если она имелась или имеется. Также в бюллетени вносится информация о том, является ли кандидат аффилированным с иностранным агентом. Если в составе партийного списка есть такой кандидат, но его данные не внесены в бюллетень по техническим причинам, в документе делается соответствующая отметка.

Бюллетени будут напечатаны типографским способом на плотной бумаге белого цвета. На лицевую сторону нанесут защитную сетку с надписью, набранную микрошрифтом: «ВЫБОРЫ ООСНД 20 СЕНТЯБРЯ 2026». Размер бюллетеня тоже определен, но пока недостаточно четко. Известно, что его ширина точно составит 210 мм, а вот длина будет зависеть от количества партий или кандидатов, которые примут участие в выборах.

В постановлении облизбиркома также сказано, что текст на бюллетенях печатается черной краской только на одной стороне, а их нумерация не допускается. На бюллетенях должно быть предусмотрено место для подписей двух членов участковой избирательной комиссии и печати. В случае использования прозрачных ящиков для голосования бюллетень рекомендуется складывать лицевой стороной внутрь для защиты тайны голосования. Постановление облизбиркома уже направлено в территориальные избирательные комиссии Орловской области.

ИА “Орелград”