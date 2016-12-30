МУП РОУ проиграло конкурс на уборку кладбищ в Орле

Как сообщил «ОрелГраду» начальник управления коммунальным хозяйством Орла Дмитрий Зуев, в областном центре подвели итоги торгов на выбор подрядчика по выполнению работ по благоустройству и содержанию кладбищ города. Победителем стал ИП Конюхов Михаил Александрович, предложивший свои услуги за 6 999 999 рублей при стартовой цене контракта 9,4 миллиона рублей.

— Конкурс завершен. Заявившееся на него Муниципальное предприятие ритуально-обрядовых услуг, которое занималось уборкой кладбищ в 2016 году, в следующем не будет выполнять эти работы, — сообщил Дмитрий Зуев.

«ОрелГрад» напоминает, что начальник МУП РОУ Екатерина Стрелец, докладывая депутатам горсовета состояние предприятия, заявила, что выйти в небольшой плюс по итогам 2016 года помог во многом муниципальный контракт на уборку кладбищ. Очевидно, теперь МУПу придется сосредоточиться на мелких заказах от УКХ и предоставлении услуг физлицам и частникам. Кроме того, придется перепродавать уже купленный инвентарь.