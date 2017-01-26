В Орле могут назвать улицу именем Аркадия Узловского

С инициативой на сессии горсовета 26 января выступил депутат и ректор ОГИК Николай Паршиков.

Именем Аркадия Узловского — артиста ансамбля имени Александрова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, могут назвать одну из орловских улиц. По словам Паршикова, коллектив института культуры уже подготовил обращение в горсовет. В феврале его рассмотрит комиссия по наименованию и переименованию улиц, после чего депутаты рассмотрят решение уже на следующей сессии.

Напомним, среди пассажиров ТУ-154, разбившегося на Черном море, было четверо выпускников ОГИК. 23-летнего Аркадия Узловского опознали и похоронили первым.