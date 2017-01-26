В Орле могут назвать улицу именем Аркадия Узловского

26.01.2017 Новости

С инициативой на сессии горсовета 26 января выступил депутат и ректор ОГИК Николай Паршиков.

Именем Аркадия Узловского — артиста ансамбля имени Александрова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, могут назвать одну из орловских улиц. По словам Паршикова, коллектив института культуры уже подготовил обращение в горсовет. В феврале его рассмотрит комиссия по наименованию и переименованию улиц, после чего депутаты рассмотрят решение уже на следующей сессии.

Напомним, среди пассажиров ТУ-154, разбившегося на Черном море, было четверо выпускников ОГИК. 23-летнего Аркадия Узловского опознали и похоронили первым.


7 комментария В Орле могут назвать улицу именем Аркадия Узловского

  1. «Напомним, среди пассажиров ТУ-154, разбившегося на Черном море, было четверо выпускников ОГИК» — почему же тогда именно именем Аркадия Узловского?

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  2. Это конечно печально, что самолет разбился и погибли люди…Но чего выдающегося совершил этот молодой человек, что бы его именем называть улицу? В авариях на дорогах Орловщины гибнут люди чуть ли не каждый день, если их именами улицы называть — улиц в городе не хватит. Как мне кажется из трагедии не стоит делать какой-то цирк.

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  3. Мои уважаемые земляки! Аркадий Узловский родился и вырос а г Орле,а другие погибшие в Орле,только учились.Поддерживаю инициативу студентов ОГИКа и ректора Н.Паршикова!

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    • Владимир Степанович, хорошо, Аркадий родился и вырос в г.Орле, а другие погибшие в Орле только учились. А что выдающегося совершил этот молодой человек, что бы его именем называть улицу?

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      • Наверное, то, что летел исполнять воинский долг, подчиняясь приказу, а не по своей воле — в путешествие.

  4. И всё таки это лишнее. Его никто не знал до катострофы, забудут после катастрофы через полгода. А народ будет пожимать плечами, почему улица в его честь названа. В бою не участвовал, в атаку не ходил. Просто не повезло, оказался не в то время в не том месте. Доску на институте культуры — это самое оно…

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