Член комиссии по выбору сити-менеджера: «Вопрос о закрытии заседаний не поднимался»

Депутат Татьяна Кулабухова сообщила, что на заседаниях никто не принимал решения о недопуске журналистов на собеседование.

Депутат горсовета Орла, член конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Орла Татьяна Кулабухова сообщила «ОрелГраду», что на заседаниях не поднимался вопрос о проведении закрытого заседания 21 июля, на котором комиссия будет общаться с соискателями. По ее словам, на собеседовании могут присутствовать журналисты. Депутат также выразила свою точку зрения по этому вопросу.

— Я не считаю, что проведение заседания в закрытом режиме будет правильным, — сказала Кулабухова. — Этот вопрос не должен касаться только депутатов горсовета и только комиссии. Это право всех жителей нашего города — знать информацию, кого мы будем выбирать на этот пост.

По словам Кулабуховой, в ходе рассмотрения документации все семь кандидатов были допущены до собеседования.

Напомним, в пятницу, 21 июля, конкурсная комиссия по замещению должности главы администрации Орла рассмотрит заявки семи соискателей. Сегодня стало известно, что заседание пройдет в закрытом режиме. В горсовете сослались на Федеральный закон «О персональных данных».

Один из кандидатов на пост сити-менеджера Орла Руслан Перелыгин ранее раскритиковал решение представителей конкурсной комиссии закрыть заседание.