Муромский не стал оценивать «засекречивание» конкурса сити-менеджера

Но заявил, что сам не боится публичности.

Исполняющий обязанности сити-менеджера Орла Александр Муромский, претендующий на утверждение в должности, не стал комментировать закрытие заседания конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Орла, поскольку он «не является ее членом, а тем более председателем».

— Моё мнение таково: я публичности не боюсь, открыт в том числе для СМИ, но комментировать работу комиссии считаю неправильным, — сообщил «ОрелГраду» Александр Муромский.

Напомним, в пятницу, 21 июля, конкурсная комиссия по замещению должности главы администрации Орла рассмотрит заявки семи соискателей. Сегодня стало известно, что заседание пройдет в закрытом режиме. В горсовете сослались на Федеральный закон «О персональных данных».

Один из кандидатов на пост сити-менеджера Орла Руслан Перелыгин ранее раскритиковал решение представителей конкурсной комиссии закрыть заседание.