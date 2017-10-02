Под Орлом у кошки обнаружили смертельный вирус

02.10.2017 Новости, Общество

Домашнее животное погибло от бешенства.

Очередной случай заболевания бешенством был зафиксирован в Свердловском районе. Смертельно опасный вирус обнаружили в поселке Змиевка – его подхватила домашняя кошка. Труп животного для установления диагноза был доставлен в Орел.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, исследование провели сотрудники отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии. Вирус был выявлен методом биологической пробы.

В ближайшее время областные власти введут в Змиевке карантин и утвердят план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и нераспространению заболевания. Напомним, что на прошлой неделе ограничительные мероприятия по бешенству животных были введены в Новосинецком сельском поселении Болховского района.

Бешенство – это общая для животных и человек болезнь. У людей она подвергается лечению. У животных заболевание в 100 процентах случаев заканчивается смертью.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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