Под Орлом у кошки обнаружили смертельный вирус

Домашнее животное погибло от бешенства.

Очередной случай заболевания бешенством был зафиксирован в Свердловском районе. Смертельно опасный вирус обнаружили в поселке Змиевка – его подхватила домашняя кошка. Труп животного для установления диагноза был доставлен в Орел.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, исследование провели сотрудники отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии. Вирус был выявлен методом биологической пробы.

В ближайшее время областные власти введут в Змиевке карантин и утвердят план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и нераспространению заболевания. Напомним, что на прошлой неделе ограничительные мероприятия по бешенству животных были введены в Новосинецком сельском поселении Болховского района.

Бешенство – это общая для животных и человек болезнь. У людей она подвергается лечению. У животных заболевание в 100 процентах случаев заканчивается смертью.