Вадим Потомский ушел в отставку

05.10.2017 Важное, Новости, Политика

5 октября президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля. Сообщается, что Вадим Потомский ушел в отставку «по собственному желанию».

Исполняющим обязанности главы Орловской области, как и сообщалось, назначен 38-летний коммунист, депутат Мосгордумы Андрей Клычков. В эти минуты он проводит встречу с Владимиром Путиным.

Вадим Потомский работал губернатором Орловской области с сентября 2014 года. До этого он полгода исполнял обязанности главы региона. На этом посту он сменил Александра Козлова.


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