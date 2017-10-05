Вадим Потомский получил новую должность

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.
— Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе, — цитируют «РИА Новости» Пескова.
Напомним, врио губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков.
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