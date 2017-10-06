Клычков еще не определился, кого выгонит из администрации

06.10.2017 Новости, Политика

Андрей Клычков

Врио губернатора Орловской области ответил на вопрос о команде.

В интервью изданию «Шторм» временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что будет решать кадровый вопрос в правительстве и администрации региона после личного знакомства. По его словам, он придерживается мнения о необходимости наличия в команде людей из региона.

— Для начала надо познакомиться и понять, у кого какие планы, какое видение и какие желания. Повторюсь, главными характеристикам являются профессионализм и желание работать, — сказал Клычков. — В большей степени я — сторонник того, чтобы это были люди из региона, для работы в команде.

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