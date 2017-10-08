Два поезда задерживаются из-за аварии на переезде под Орлом

08.10.2017 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в РЖД.

Из-за ДТП на регулируемом железнодорожном переезде в деревне Волково Мценского района, где поезд «Москва-Белгород» протаранил заглохший на путях КамАЗ, задерживаются два поезда, сообщили в РЖД.

— В связи с ДТП в пути задерживаются два пассажирских поезда №82 Белгород – Санкт-Петербург и №723 Москва – Курск, — рассказали железнодорожники.

Напомним, авария случилась 8 октября в 20:33. В результате столкновения часть автомобиля откинуло на соседний путь, по оперативной информации, две колесные пары локомотива сошли с рельс. По предварительным данным, локомотивная бригада, пассажиры поезда и водитель не пострадали.

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