Под Орлом ввели особые меры из-за опасного зверя

08.10.2017 Новости, Общество

Очередной случай бешенства зарегистрирован в Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, смертельно опасный вирус был обнаружен в трупе лисы. Погибшего зверя доставили в Орел на исследование из Знаменского района.

— Отделом вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии методом биологической пробы выявлен случай бешенства у дикой лисицы, — пояснили в референтном центре. — Положительный результат зарегистрирован на территории Селиховского сельского поселения Знаменского района.

Известно, что дикий зверь, пораженный вирусом, забежал на территорию личного подсобного хозяйства жительницы села Селихово. Кстати, областные власти уже ввели там карантин. Село объявлено неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Это уже второй за последнее время случай. Напомним, что чуть ранее вирус бешенства был обнаружен у домашней кошки в поселке Змиевка. Указом исполняющего обязанности губернатора Александра Бударина, этот райцентр также объявлен неблагополучным пунктом по бешенству животных. Кроме того, в угрожаемую зону включены поселок Морозовский и деревни Котовка и Разбегаевка Свердловского района.


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