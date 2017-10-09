В Орле нашли мясо и кефир с опасными бактериями

Проверку не прошли пробы мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.

В Орловской области в мясных и молочных продуктах обнаружена кишечная палочка и другие опасные бактерии. Об этом сообщает пресс-служба регионального референтного центра Россельхознадзора. Исследование провели сотрудники отдела ветеринарно-санитарной экспертизы.

— Всего поступило 52 пробы пищевой продукции и кормов для исследования по 249-ти микробиологическим и органолептическим показателям на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, — сообщили в центре. — В рамках госзадания выявлен 21 положительный результат по 15 пробам пищевой продукции.

Бактерии группы кишечной палочки, общая бактериальная обсемененность и золотистый стафилококк были обнаружены в пробах мясных полуфабрикатов, свинине и кефире. Забракованная продукция снята с реализации.