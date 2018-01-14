 

Под Орлом незаконно переместили землю

14.1.2018 | 14:26 Новости, Общество

Нарушение земельного законодательства выявили специалисты Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, выездная проверка была проведена по обращению управления ФСБ по Орловской области. Она прошла «по факту обнаружения признаков нарушения земельного законодательства на территории Сосковского района».

Контрольные мероприятия специалисты провели на месте. В результате на территории Алмазовского сельского поселения был зафиксирован факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы.

— Земляные работы проводило ООО «Знаменский СГЦ» на участках, принадлежащих обществу на праве аренды, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Разрешение на проведение земляных работ ООО «Знаменский СГЦ» не получало. Нарушенная площадь составила 10,4 га.

По данному факту был составлен административный материал, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо было оштрафовано.

 

ИА «Орелград»

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