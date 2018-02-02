Мэрия пытается трудоустроить сотрудников ПАТП-1

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2.2.2018 | 18:05 Новости, Общество

В администрации подтвердили информацию о долгах по зарплате.

Администрация Орла ищет варианты для трудоустройства сотрудников ПАТП-1, сокращенных с предприятия, сообщили в мэрии 2 февраля.

— В штате предприятия на сегодняшний день числятся 89 человек, из них 30 — пенсионного возраста. 10 из штата уже трудоустроены, еще около 30 процентов сотрудников на данный момент имеют договоренности о трудоустройстве с частными перевозчиками. Также идет активное взаимодействие с областным управлением занятости, — сказал первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин.

Работники не получили зарплату за декабрь 2017 года и январь 2018 года. По информации экс-главы предприятия Романа Бочарова, конкурсный управляющий ищет возможность выплатить эти деньги.

ИА «Орелград»

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