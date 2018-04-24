Московская фирма повторно попалась на порче орловской земли

Столичную компанию «Магма» привлекли к административной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, зарегистрированное в Москве ООО «Магма» признано виновным в нарушении земельного законодательства и привлечено к административной ответственности.

Фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей по итогам административного расследования. Оно было проведено в Хотынецком районе. Установлено, что при демонтаже нефтепровода был самовольно снят плодородный слой почвы на участках сельскохозяйственного назначения.

— Приступая к демонтажу, общество не получило разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, установленное постановлением правительства Орловской области, — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году компания уже попадалась на аналогичном нарушении. При назначении наказания это было учтено в качестве отягчающего вину обстоятельства.

ИА «Орелград»