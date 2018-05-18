Названо главное земельное нарушение в Орловской области

Россельхознадзор проанализировал правоприменительную практику.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, анализ правоприменительной практики в сфере государственного земельного надзора за 2017 год позволил определить самое распространенное правонарушение.

Таковым стало повреждение защитных лесных насаждений. Их массово высаживали в сталинские годы для защиты сельхозугодий от эрозии. В последние годы эти посадки утратили прежний правовой статус, что осложняет их защиту от нарушителей. Формально они не считаются лесами.

— Это искусственно созданные насаждения, не входящие в лесной фонд и предназначенные для защиты земель сельскохозяйственного назначения от неблагоприятных внешних воздействий, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Ответственность за их повреждение предусмотрена статьей 10.10 КоАП РФ и влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей, на юридических лиц — от 20 до 30 тысяч.

В прошедшем году в рамках проведения надзорных мероприятий было выявлено 127 таких нарушений, что составляет 41 процент от общего числа нарушений. Как правило, это захламление лесополос сухими обломками древесной растительности.

ИА «Орелград»