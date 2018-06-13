Муромский подписал постановление о фан-зоне

Ее организуют на площади Ленина.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление об организации на площади Ленина фан-зоны для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Игры покажут на медиаэкране. Во время ЧМ в Орле будет усилено дежурство сотрудников полиции.

Как сообщал «Орелград» ранее, еще утром 13 июня в Орле не собирались создавать фан-зону. После того, как мэрия в конце мая направила в правительство региона два предложения по территориям, областные чиновники за две недели не сумели дать ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Резкое движение началось только после поднятой шумихи.

ИА «Орелград»