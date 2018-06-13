Муромский подписал постановление о фан-зоне

13.6.2018 | 18:33 Важное, Новости, Общество

Фан-зона на Воробьевых горах в Москве / РИА Новости

Ее организуют на площади Ленина.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление об организации на площади Ленина фан-зоны для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Игры покажут на медиаэкране. Во время ЧМ в Орле будет усилено дежурство сотрудников полиции.

Как сообщал «Орелград» ранее, еще утром 13 июня в Орле не собирались создавать фан-зону. После того, как мэрия в конце мая направила в правительство региона два предложения по территориям, областные чиновники за две недели не сумели дать ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Резкое движение началось только после поднятой шумихи.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Письма другу: Покерный клуб

Мой милый друг! Здравствуй! Город наш живет сейчас уныло. Лето наступило, но по календарю, а за окном отчаянно бьется за …
Читать…

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования