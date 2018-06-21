Наталью Рожкову уволили после проверки на экстремизм?

21.6.2018 | 14:44 Новости, Политика

Вскрылись любопытные подробности увольнения пресс-секретаря Андрея Клычкова.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков направил запросы главе МВД России Владимиру Колокольцеву и руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить бывшую начальницу отдела информполитики областной администрации Наталью Рожкову. Напомним, она покинула правительство в июне 2018 года, проработав полгода после приглашения врио губернатора Андрея Клычкова.

Рыбаков утверждает, что Рожкову проверяли ФСБ и МВД на предмет экстремистских высказываний. На своей странице в Facebook она публиковала тексты в поддержку Петра Милосердова — бывшего политтехнолога Андрея Клычкова, задержанного за экстремизм в феврале 2018 года. Рожкова также создала группу в поддержку Милосердова.

В июне 2018 года в отношении Натальи Рожковой была начата доследственная проверка. Именно после этого, считает «Орлец», Клычков избавился от своего пресс-секретаря, чтобы не подставляться под имиджевый удар.

Стоит заметить, что после нашумевшего поста про использование лифчика в тайге Рожкова умерила свою активность в соцсетях, а затем и вовсе удалила из своего профиля все записи, кроме одной.

ИА «Орелград»

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