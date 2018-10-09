В Орле объявили тотальную проверку городского транспорта

Семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь.

Правительство Орловской области распорядилось начать масштабную проверку общественного транспорта, сообщили в пресс-службе губернатора. Особое внимание уделят работе МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Инспекция выяснит, насколько тщательно водителей проверяют перед выходовм врейс.

«Также надлежит обеспечить жесткий контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок в городе Орле и на всей территории региона», — добавили в правительстве.

Семьям погибших выделят по 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства Орловской области. Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.

Днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил пять человек, трое из которых скончались. Инцидент попал на видео.

Электротранспорт наехал на пассажиров маршрутки, которые заходили и выходили из нее. Водитель автобуса остановился во втором ряду, не приближаясь к тротуару, и открыл двери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

ИА «Орелград»