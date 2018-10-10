В Орле нашли фальшивые сыр и масло

Выявлены продукты с несоответствием по жирно-кислотному составу.

Как сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора, поддельные продукты питания были обнаружены в рамках планового мониторинга, который за прошедшую неделю провели специалисты отдела токсикологии, биохимии и радиологии.

Они провели 81 исследование пищевой продукции и кормов по показателям качества и безопасности на содержание антибиотиков, витаминов, токсичных элементов, пестицидов, жира, протеина, белка, клетчатки, золы и сухого вещества.

— В 16 пробах молочной продукции установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, а также по показателю содержания растительных жиров – стеринов, — пояснили в референтном центре. – В 15 случаях это были пробы сливочного масла, в одном – сыра.

Специалисты пояснили, что жирно-кислотный состав — это извлечение жира из продукта и его анализ с расчетом на процентное содержание в нем жирных кислот. Несоответствие по жирно-кислотному составу указывает на низкое качество продукта. Если реальный состав отличается от состава, указанного на маркировке, то такой товар считается фальсифицированным.

Добавим, что результаты исследований уже переданы специалистам территориального управления Россельхознадзора для принятия мер.

ИА «Орелград»