В Орле приватизируют МУП

Решена судьба «Управления разработки градостроительной документации».

Глав администрации Орла Александр Муромский утвердил условия приватизации муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации». Произойдет путем преобразования МУП в акционерное общество.

Уставный капитал АО «УРГД», так будет называться новая компания, составит 4 286 000 рублей. Он будет состоять из 4 286 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Уже утвержден состав подлежащего приватизации имущества и произведен расчет балансовой стоимости активов. В состав Совета директоров АО «УРГД» войдет 5 человек.

До первого общего собрания акционеров директором назначен Александр Павловичев, а председателем Совета директоров – Олег Минкин, первый заместитель главы администрации города Орла.

ИА «Орелград»