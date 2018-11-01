Вдовин рассказал про ржавые скамейки за 25 тысяч в «Дворянском гнезде»

Вице-спикер облсовета обследовал элементы, которые монтируют в сквере.

Михаил Вдовин, вице-спикер облсовета, упрекнул УКХ Орла и подрядчика в желании заработать на благоустройстве Дворянки. По его мнению, оборудование, которое устанавливают в сквере, низкого качества. Стоимость фонарей завышена, так как в реальности светильники оказались совсем не соответствующими проекту. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат отметил, что по контракту фонарь стоит чуть больше 60 тысяч рублей, однако по факту не может стоить больше 10 тысяч и выполнен «кустарным способом».

Похожая ситуация и со скамьями.Стоимость одной лавки – почти 25 тысяч рублей, однако на устанавливаемых уже можно заметить ржавчину.

«Я не поленился, перевернул одну из них и с тыльной стороны увидел не проструганные доски, отпечатки рук тех, кто их красил. Может быть так регистрируют авторскую работу? Не знаю. Но смотреть на подобное не приятно. В списке недочётов и балюстрада, облицованная тротуарной плиткой, впрочем, о ней уже писал. Создается впечатление что подрядчик решил хорошенько заработать, а заказчик оказался не против», — подчеркнул Михаил Вдовин.

Депутат облсовета рекомендовал главе администрации Орла Александру Муромскому не принимать работы до устранения всех недочетов.

«Если акты приемки работ с такими недостатками будут подписаны, а деньги оплачены, я буду обращаться в прокуратуру для проведения антикоррупционной проверки», — пригрозил народный избранник.

ИА «Орелград»

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