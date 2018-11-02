В Орле ребенок едва не утонул в бассейне

2.11.2018 | 21:12 Новости, Происшествия

Инцидент произошел 23 июня в аквацентре «Азбука плавания».

СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, пятилетний ребенок прыгнул в бассейн и находился под водой около двух минут. Только по прошествии времени ребенку была оказана помощь.

«В результате попадания воды в дыхательные пути у малолетнего был диагностирован аспирационный синдром, что повлекло причинение легкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба регионального СК.

По данному делу ведется следствие.

ИА «Орелград»

 

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