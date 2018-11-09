В Орле обсудили детали открытия Леруа Мерлен

Рабочая встреча с руководителем проектов российского подразделения Леруа Мерлен Алексеем Синектутовым прошла накануне, 8 ноября.

Сообщалось, что фирма, которая заинтересована в строительстве гипермаркета строительных товаров, вложит в Орловскую область 1,5 млрд рублей, будет создано около 200 рабочих мест.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уверен, что экономическая активность региона позволит открыть новый гипермаркет.

«В настоящее время следует урегулировать ряд рабочих моментов, связанных с осуществлением заявленной инициативы», — заявил Алексей Синектутов.

ИА «Орелград»

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