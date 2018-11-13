УКХ пообещало положить гранит из сквера комсомольцев «в одно место»

Власти пока не знают, сколько будет стоить обработка старых плит.

Гранит, снятый во время реконструкции сквера комсомольцев в Орле, планируют использовать повторно, сказала замначальника УКХ Светлана Балашова во время объезда города во вторник, 13 ноября.

«Гранит площадью 58 квадратных метров находится на ответственном хранении в «Спецавтобазе». Есть в планах — может быть, тот гранит в одно место применим», — сказала она.

Варианты применения гранита представители власти не назвали. Перед укладкой его нужно будет отшлифовать, убрать неровности и сколы. В мэрии признают, что это довольно дорого.

«Мы сейчас изучаем, сколько будет стоить обработка гранита. Если жители Орла хотят в будущем увидеть эти плиты, мы найдем им применение», — заверил первый замглавы администрации Олег Минкин.

В сквере остались только гранитные порожки — их рабочие сумели привести в порядок. Кроме того, была смонтирована подсветка памятника.

Журналистам показали, что гранитные плиты из сквера комсомольцев и из других мест, на которых шла реконструкция, лежат под охраной на «Спецавтобазе». Директор предприятия Александр Байдак пояснил: их невозможно сложить ровно, потому что только один край плит — ровный.

На «Спецавтобазе» также лежит гранит, снятый с территории рядом со стелой 400-летия Орла и из сквера Танкистов, добавила замначальника УКХ Светлана Балашова.

Ранее «Орелград» сообщал, что градозащитник Юрий Малютин призвал городскую власть вернуть гранит в сквер комсомольцев.

ИА «Орелград»

Ранее по теме:

Малютин потребовал вернуть гранит в сквер комсомольцев

ФАС завела дело о ремонте сквера комсомольцев в Орле