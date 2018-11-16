В Колпне «десятка» сбила трех человек

После его автомобиль протаранил припаркованную «Оку»

В Колпне автомобиль ВАЗ-2110 сбил мужчину и двух женщин, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. После этого машина протаранила «Оку», припаркованную на обочине.

ЧП произошло в пятницу в 10 часов. Инспекторы установили, что 30-летний водитель «десятки» ехал по улице Ленина. В районе дома №2 он сбил 67-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

После этого «десятка» сбила двух женщин, которые шли по краю проезжей части, и врезалась в «Оку». Все три сбитых пешехода были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали случившегося.

ИА «Орелград»