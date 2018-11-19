Орел посетит Павел Великанов

19.11.2018 | 11:00 Новости, Общество

Известный публицист станет гостей Рождественских чтений.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, Павел Великанов станет гостем Рождественских чтений. Они пройдут 22 ноября в 12:00 в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ (Каменская площадь, 1).

Великанов – протоиерей, известный современный публицист, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.Ru». В рамках чтений он представит просветительский проект «Академия Веры» — ресурс, посвященный многостороннему изучению христианского вероучения.

Организаторами мероприятия выступили Орловский государственный университет имени Тургенева и отдел религиозного образования и катехизации Орловской епархии РПЦ. Работу форума возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний.

ИА «Орелград»

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