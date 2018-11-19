Суд продлил задержание экс-начальника УЭБиПК Федора Козина

Меру пресечения ему изберут 21 ноября

Заводской районный суд в воскресенье продлил срок задержания бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Орловской области Федора Козина, сообщает «Коммерсант».

Козина задержали 16 ноября. Как сообщал «Орелград», вместе с начальником отдела ЭБиПК Павлом Кленышевым они подозреваются в получении взятки. Следствие требовало заключения Козина под стражу, однако суд отложил принятие решения. Кленышев, в свою очередь, был арестован до 7 января 2019 года.

По данным «Коммерсанта», незадолго до задержания Федор Козин был назначен заместителем начальника УМВД по оперативной работе.

Ранее стало известно, что полицейским предназначалась взятка в размере 4 млн рублей. Кленышев получил ее у некой коммерческой структуры. Спецоперацией занимались сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности УМВД.

В пресс-службе полиции заявляли, что начали проверку информации.

Кстати В августе 2017 года на Павла Кленышева возбуждали уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следственный комитет тогда сообщал, что в октябре 2016 года Кленышев «придумал» преступление, якобы совершенное продавщицей. Согласно протоколу, который написал полицейский, она продала несовершеннолетней бутылку водки и пачку сигарет. Позже продавщицу оштрафовали — как выяснилось после разбирательств, незаконно. Всё это Кленышев сделал ради увеличения количественных показателей в работе. По данным «Орелграда», дело о превышении полномочий против Кленышева было прекращено за отсутствием состава преступления, и он смог продолжить работу в полиции.

ИА «Орелград»