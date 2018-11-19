У орловцев отняли машины из-за долгов за свет

Судебные приставы арестовали автомобили должников за электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба «Орловского энергосбыта», судебные приставы Ливенского районного арестовали автомобили двух должников. Если они не оплатят счета, то их машины пустят с молотка.

Так, жительница Ливен задолжала за свет 67 тысяч рублей. Приставы арестовали принадлежащий ей автомобиль Geely MK Cross. После этого она погасила долг частично, заплатив более 30 тысяч. Но машину ей вернут только после полной оплаты счетов.

В другом случае у жителя Ливен арестовали автомобиль Nissan Maxima. Его задолженность за электроэнергию составила 14 тысяч рублей. В «Орловском энергосбыте» пояснили, что должники отказывались рассчитаться с энергетиками.

Для того чтобы вернуть личный транспорт, автовладельцам придется полностью рассчитаться с долгами и оплатить исполнительский сбор судебных приставов. Для физических лиц он составляет 7 процентов от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

Кроме того арестованное имущество было передано приставами на оценку, поэтому гражданам придется оплатить и стоимость экспертизы.

ИА «Орелград»