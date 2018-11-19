В Орле ожил рынок строительства жилья

Показатели ввода в эксплуатацию новых квартир выросли на 13 процентов.

В Орловской области в январе-октябре 2018 года в эксплуатацию введены 2692 новые квартиры общей площадью 198,9 тысяч квадратных метров. Данный показатель на 12,9 процента превышает уровень прошлого года. Об этом сообщает Орелстат.

Стоит отметить, что оживление в работе отрасли началось во втором квартале текущего года. По итогам первого квартала строители ввели в эксплуатацию на 30 процентов квартир меньше, чем годом ранее.

Индивидуального жилья за январь-октябрь в регионе построено 85,2 тысячи квадратных метров, что на 14 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»