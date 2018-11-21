Под Орлом изобрели передвижной бассейн

Новшество представили ливенские судомоделисты.

Судомоделисты из ливенского Центра творческого развития имени Николая Поликарпова соорудили мобильный бассейн, вместимость которого 3,5 тонны воды. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

Идея родилась не просто так. Оказывается, в «сухопутных» Ливнах нет места, где можно было бы проводить публичные выступления с моделями судов.

«Конструкция не имеет жесткого дна, полностью разборная, благодаря чему легко помещается в легковой автомобиль и может быстро устанавливаться на любой поверхности, — пишет «УЕ». — Специально для таких выступлений судомоделисты изготовили 5 радиоуправляемых мини-кораблей. Они были с успехом представлены на праздновании Дня города, а так же на слете семей в Славянском саду».

Воду для бассейна поставляет МУП «Водоканал».

ИА «Орелград»