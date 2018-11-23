В Орле могут поднять цены на электрички

23.11.2018 | 9:08 Новости, Общество

Сразу два нормативных проекта отправлены на экспертизу.

Два проекта приказов направило на общественную антикоррупционную экспертизу областное управление по тарифам и ценовой политике. Если процедура пройдет успешно, и документы будут приняты, то с 1 января 2019 года плата за проезд в пригородном железнодорожном транспорте по территории Орловской области увеличится.

Так, планируется установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) тариф в размере 2,25 рублей на одного пассажира за 1 километр. Тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении составит 0,563 рубля на одного пассажира за 1 километр.

Отметим небольшое изменение методики расчета. До сих пор тариф устанавливался на один тарифный пояс, который составлял 10 километров. Впрочем, если провести параллели, то действующий тариф составляет 2,15 рубля за 1 километр, детский – 0,538 рубля.

Добавим, что вторым приказом управление планирует установить для «ЦППК» так называемый экономически обоснованный уровень тарифа в размере 2,452 рублей на одного пассажира за 1 километр. Нетрудно заметить, что он выше реальной платы за проезд. Однако данная величина необходима для расчета субсидий из областного бюджета, благодаря которым перевозчику покрывают понесенные им убытки.

ИА «Орелград»

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