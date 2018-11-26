Орловский район заставят взять на баланс бракованную канализацию

Депутат облсовета Виталий Рыбаков встретился с жителями деревни.

Весной текущего года жители деревни Овсянниково Орловского района заявила о неработающей канализации, которая была принята чиновниками в эксплуатацию. Спустя полгода вопрос так и не был решен. Однако по словам чиновников, все дефекты в работе канализации — рабочие моменты и о гарантийных обязательствах никто не забывал.

Напомним, следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве канализации в деревне Овсянниково. В 2015 году «Орелгосзаказчик» заключил с ООО «СегментСтрой» контракт на строительство сети водоотведения. Через год работы были приняты, компании перечислили 31 млн рублей. Но канализация, уже введенная областными чиновниками в эксплуатацию, работает с нарушениями. Нанесенный ущерб оценили в 2,2 млн рублей. В марте 2018 года управлением градостроительства Орловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

На место 22 ноября выехал депутат облсовета Виталий Рыбаков вместе с областными чиновниками. Он решил пообщаться с жителями и узнать о том, предпринимаются ли какие-либо действия со стороны подрядчика для устранения дефектов в работе канализации. На видеоролике, записанном Рыбаковым, видно, что жители в один голос отмечают, что канализационные сети не работают. Сообщалось, что 202 колодца имеют существенные замечания, 20 из них не смогли открыть.

«На Лесной улице все трубы забиты щебнем и глиной».

«Нужно вскрывать дорогу и менять трубы, здесь уклон идет наоборот. Ничего здесь не делалось, не делается и делаться не будет», — возмущаются жители.

«Никто никогда не говорил, что здесь сделано все как надо или как не надо», — ответил на претензии подрядчик.

По словам Рыбакова, власти планируют принять систему канализации такой какая она есть, надеясь, что подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств. Однако у организации уставной капитал — 10 тысяч рублей, а в договоре нет банковских гарантий.

«У администрации было полгода, чтобы провести экспертизу и устранить брак. Теперь 29 ноября будут пытаться навязать депутатам неработающую систему и принять на баланс района. Сейчас мы видим непрофессионализм команды Клычкова, халатность и волокиту. По данному вопросу я буду вынужден обратиться к прокурору Орловской области», — подчеркнул Виталий Рыбаков.

ИА «Орелград»