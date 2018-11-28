Перелыгин призвал не поднимать цену проезда на фоне орловской бедности

Справедливоросс просит представить четкое экономическое обоснование.

Депутат облсовета от «Справедливой России» Руслан Перелыгин прокомментировал инициативу мэрии увеличить тариф за проезд в общественном транспорте до 19 рублей. Избранник народа считает, что перевозчики поднимают вопрос обоснованно с учетом скачка цен на бензин. Однако городская власть, по его мнению, должна учитывать не только интересы предпринимателей, но и горожан, при этом не забывая о наполнении бюджета.

— Рост зарплат и социальных выплат в области не поспевает за ростом цен на коммунальные услуги, продукты и прочие товары и услуги. Качество услуг в сфере пассажирских перевозок до сих пор оставляет желать лучшего. Да, стало больше новых автобусов, водители на маршруте курят всё реже, но жалоб по-прежнему много. Не курят на маршруте, значит, курят на конечной остановке, не выходя из автобуса, в итоге люди заходят в газовую камеру и вынуждены это терпеть, потому что надо ехать, — отмечает Перелыгин.

Кроме этого, зимой особенно часто обостряется вопрос работы транспорта в вечернее время.

— Возникают и вопросы с бланками строгой отчётности. Почти никогда пассажир не получает билет, который является доказательством факта проезда в данном автобусе, и в случае возникновения серьёзных претензий, реализовать их без билета невозможно. Учитывая, что большинство перевозчиков платят налог на вменённый доход, увеличение их реальных доходов не повлечёт роста налоговых сборов, что тоже является темой для размышлений, — считает депутат.

Руслан Перелыгин считает, что вместе с повышением стоимости проезда необходимо подумать о качестве и безопасности предоставляемых услуг.

Напомним, как сообщил депутат горсовета Иван Дынкович, инициатива основана на предложении частных перевозчиков и гендиректора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александра Коровина. Дынкович добавил, что мэрия также предлагает исключить маршрутки из действия льготного проездного, распространив его только на трамваи и троллейбусы. В случае принятия поправок проездной на 30 поездок будет стоить 510 рублей, на 50 поездок – 850 рублей.

Глава администрации Александр Муромский в тот же день заявил, что инициатива еще находится в стадии обсуждения. После этого, по словам Дынковича, вопрос сняли с обсуждения в горсовете.

ИА «Орелград»