Прокуратура вскрыла тайную сделку чиновников

В Знаменском районе фермеру незаконно передали землю.

Земельный спор пришлось решать в арбитражном суде, причем дело прошло две инстанции. Иск подала прокуратура. Она просила признать недействительным договор безвозмездного пользования участком сельскохозяйственного назначения. Сделка была совершена администрацией Коптевского сельского поселения Знаменского района и главой крестьянско-фермерского хозяйства.

«Установлено, что администрацией поселения указанный договор был заключен в обход публичных процедур, без размещения соответствующего информационного сообщения в районной газете и в сети «Интернет», — пояснили в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме — главу КФХ обязали возвратить земельный участок администрации Знаменского района.

ИА «Орелград»