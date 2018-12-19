Мостовик из УКХ отозвал заявление об увольнении после критики ремонта моста «Дружба»

Об этом сообщила «Орловская среда».

Представитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Валерий Заставный отозвал свое заявление об увольнении, которое, как утверждается, его вынудили написать после наложенного штрафа на «Региональные газораспределительные сети» за нарушения при ремонте моста «Дружба». Об этом сообщила «Орловская среда».

Напомним, накануне депутат горсовета Евгений Косогов сообщил, что от Заставного потребовали написать заявление на увольнение, после того как он выписал штраф «РГС» за некачественный ремонт «Дружбы», в том числе ямы на проезжей части незакрытой половины моста. В документе, который публикует «Орловская среда», Заставный просит отозвать заявление на увольнение, поданное им ранее. Решение его начальства неизвестно.

Ситуацию вокруг Заставного прокомментировал депутат облсовета Виталий Рыбаков. «Орловская среда» пишет, что на прошлой неделе он обсуждал ремонт «Дружбы» со специалистами из Московского автодорожного института.

«Когда мне из публикаций в соцсетях стало известно, что Заставного заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию, я решил разобраться в этой ситуации. Я встретился с главой администрации Муромским и и.о. руководителя УКХ Балашовой и прямо спросил: правда ли, что Заставного заставили уволиться? Они заверили меня, что он написал заявление по доброй воле. При этом сам Заставный рассказал мне, что его вежливо, но убедительно попросила это сделать госпожа Балашова. Я спросил, есть ли у него средства к существованию? Как выяснилось – только скромная пенсия. Наш разговор закончился тем, что Валерий Дмитриевич Заставный написал еще одно заявление на имя Балашовой, в котором попросил отозвать поданное им ранее заявление об увольнении», — рассказал Рыбаков.

Отметим, что губернатор Орловской области Андрей Клычков лично брал на контроль ремонт «Дружбы».

ИА «Орелград»