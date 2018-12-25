В Орле подняли цену проезда до 20 рублей

25.12.2018 | 13:02 Важное, Новости, Общество

Одна поездка по безналичному расчету будет стоить 17 рублей, по социальной карте – 15 рублей

Орловский горсовет 25 декабря повысил цену проезда в городском транспорте до 20 рублей, передает корреспондент «Орелграда».

Поездка по безналичному расчету будет стоить 17 рублей. Проезд по льготному электронному проездному для детей и пенсионеров обойдется в 15 рублей. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

Новую конфигурацию прямо в день сессии предложил зампред горсовета Владимир Негин. Депутаты поставили маршрутчикам условие установить во всех автобусах терминалы для безналичной оплаты.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования