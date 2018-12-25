В Орле подняли цену проезда до 20 рублей

Одна поездка по безналичному расчету будет стоить 17 рублей, по социальной карте – 15 рублей

Орловский горсовет 25 декабря повысил цену проезда в городском транспорте до 20 рублей, передает корреспондент «Орелграда».

Поездка по безналичному расчету будет стоить 17 рублей. Проезд по льготному электронному проездному для детей и пенсионеров обойдется в 15 рублей. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

Новую конфигурацию прямо в день сессии предложил зампред горсовета Владимир Негин. Депутаты поставили маршрутчикам условие установить во всех автобусах терминалы для безналичной оплаты.

ИА «Орелград»