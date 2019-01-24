Глава «Орелстроя» рассказал о работе в Липецкой области

ПАО «Орелстрой» не собирается уходить из Орловской области: сотрудничество с липецкими властями – очередной шаг развития

Председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Александр Рогачев опроверг слухи о том, что компания, начав работу в Липецкой области, больше не будет строить на Орловщине.

«Мы не ушли в Липецк, мы, как орловская компания, расширяем зону своей деловой активности, если хотите, зону влияния. Это нормальные бизнес-процессы. Не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет. Повторю, мы были и остаемся орловской компанией, — сказал Рогачев в интервью «Вечернему Орлу».

По его словам, «Орелстрой» занял 90% рынка Орловской области по продажам жилья, и занимать последние 10% неправильно – монополия не приведет ни к чему хорошему.

Рогачев уточнил, что «Орелстрой» точно будет достраивать шесть брошенных домов. В перспективе список может увеличиться. Компания примет решение о дальнейшем сотрудничестве, когда проведет экспертизу и аудит. Кстати, для работы в Липецкой области «Орелстрой» создал дочернюю фирму – «Объединенную домостроительную корпорацию» (ОДСК).

«Орелстрой» – это региональный строительный холдинг и, соответственно, когда мы начали выходить за пределы Орловской области, нам важно было показать, что мы не просто региональная строительная девелоперская, компания. Мы — система, которая может эффективно работать в любых обстоятельствах и в любых регионах. Для этого и была создана холдинговая компания, которая занимается стратегическим развитием всех других потенциальных операционных офисов. Сейчас у нас два операционных офиса – в Орле и Липецке. В Липецке мы уже работаем под брендом ОДСК. В Орле работаем и будем работать под историческим брендом «Орелстрой», — пояснил Рогачев.

ИА «Орелград»

Ранее по теме:

«Орелстрой» поможет достроить микрорайон в Липецке

«Орелстрой» назвал сроки сдачи проблемных домов в Липецке

«Орелстрой» за десять дней перезагрузил липецкие недострои