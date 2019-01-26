Инспекторы рассказали о плохом обращении с орловской землей

Сотни нарушения в сфере оборота земли выявлены в регионе.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в минувшем году на территории Орловской и Курской областей было обследовано более 100 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 738 правонарушений, наложено штрафов на 7,544 миллиона рублей.

«Наибольшее количество правонарушений связано с не проведением землепользователями мероприятий по борьбе с сорной растительностью и неиспользованием земельных участков по назначению», — пояснили в ведомстве.

Так, в Орловской области было выявлено 17,27 тысячи га неиспользуемых земель. Более 70 процентов из них уже вовлечено в оборот, остальные площади охвачены предписаниями.

Значительную долю – 27 процентов — составили нарушения, связанные с самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почвы и его порчей. В денежном эквиваленте в Курской и Орловской областях ущерб превысил 70,7 млн рублей.

ИА «Орелград»