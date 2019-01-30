Прокуроры сурово наказали фирму, сорвавшую поставки подгузников в Орел

Нерадивый поставщик заплатит штрафы на общую сумму более 6,4 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, вступили в законную силу постановления суда о привлечении к административной ответственности ООО «Гигиена-Сервис МЕД».

Эту компанию признали виновной в срыве поставок подгузников для взрослых в Орел. Напомним, что проблема возникла ровно год назад. Орловские инвалиды остались тогда без необходимых им технических средств реабилитации.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ во всем обвинило поставщика, выигравшего торги. С ним были заключены госконтракты, которые так и не были исполнены.

Проверку прокуратура провела по обращению ФСС. Она подтвердила, что несоблюдение условий контрактов «повлекло нарушение прав более 300 инвалидов Орловской области, которые не были своевременно обеспечены средствами реабилитации».

Всего на компанию-нарушителя было заведено три дела по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров). Общая сумма наложенных штрафов превысила 6,4 млн рублей.

ИА «Орелград»