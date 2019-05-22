Вдовин отказался от участия в выборах депутата Госдумы

22.5.2019 | 11:24 Важное, Новости, Политика

Об этом вице-спикер сообщил в соцсетях

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин объявил, что не будет претендовать на участие в выборах депутата Госдумы от Орловской области.

«Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, снял свою кандидатуру с предварительного голосования в депутаты Государственной Думы ФС РФ. Благодарю всех за поддержку!», — написал Вдовин в соцсетях.

В беседе с корреспондентом «Орелграда» народный избранник отказался называть те самые обстоятельства, которые вынудили его отказаться от гонки.

«К написанному мне добавить нечего», — заявил Вдовин нашему изданию.

Вице-спикер объявил о намерении бороться за место в нижней палате в конце апреля. Тогда народный избранник перечислил свои преимущества: по его словам, за годы работы в Орловской области он накопил опыт общения с людьми, успел посетить разные уголки Орловщины, познакомиться с «тысячами людей» и найти с ними общий язык.

  • Напомним, выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут в сентябре 2019 года. Мандат освободился после смерти народного избранника, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.
  • В мае «Единая Россия» утвердила список участников внутрипартийного предварительного голосования. Кроме Вдовина, в него попали еще шесть человек.
  • Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Единая Россия» рассчитывает на победу в праймериз Ольги Пилипенко — ректора ОГУ и депутата горсовета Орла.

ИА «Орелград»

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