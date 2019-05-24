На рынке в Орле нашли неизвестные растения

Саженцы без документов были обнаружены в ходе планового рейда.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям продолжает отчитываться о традиционных плановых весенних рейдах по местам торговли товарами для дачников. Очередное нарушение закона было выявлено на рынке в Орле.

Инспекторы уличили сразу нескольких граждан в том, что они продают саженцы неизвестного происхождения. Документов на посадочный материал у них не оказалось. Только со слов торговцев можно было установить, что они предлагают дачникам яблоню, грушу, сливу и вишню.

Однако без документов, подтверждающих их сортовые и посевные посадочные качества, невозможно идентифицировать сорт. Следовательно, нельзя проверить, включен ли он в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

— Нет гарантии, что данные саженцы не содержат генетически модернизированные организмы (ГМО), производство и реализация которых на территории Российской Федерации запрещены, — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Всего в ходе рейда было выявлено 165 неизвестных растений. По данному факту был составлен административный протокол.

ИА «Орелград»