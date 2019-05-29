Муромский вызвал к себе автора проекта ремонта моста «Дружба»

Об этом стало известно на еженедельной планерке в мэрии

В ходе обсуждения ситуации с мостом «Дружба» глава администрации Орла Александр Муромский сообщил, что в курсе новых результатов экспертизы, которая противоречит первоначальной. Напомним, на ее основе начались работы на мосту.

Чтобы разобраться в ситуации, Муромский вызвал к себе автора проекта и представителей подрядчика. Встреча состоится завтра, 30 мая, передает корреспондент «Орелграда».

Напомним, что ранее стало известно о неутешительных фактах. По мнению экспертов, ремонт «Дружбы» в нынешнем его виде не требовался. Они заявили, что конструкции не сильно прогнулись и не требовали капитального ремонта.

Информацию, представленную воронежской компанией «ДорМостПроект» о надлежащем состоянии балок моста, рассмотрят на майской сессии горсовета. Напомним, экспертизу перед началом ремонта тоже делал воронежский «ДорМостПроект» — но это две разные фирмы.

ИА «Орелград»