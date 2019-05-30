Перелыгин ответил Залогину на обвинения в раскачивании ситуации с медиками

Политизация происходит не из-за «Справедливой России», а из-за самих чиновников, сказал депутат

Проблемы работников орловской «Станции скорой медицинской помощи» (ССМП) переходят в политическую плоскость не из-за «Справедливой России», а из-за бездействия чиновников от медицины. Об этом «Орелграду» сказал депутат облсовета и лидер реготделения эсеров Руслан Перелыгин.

С 1 апреля станции скорой помощи при Плещеевской ЦРБ больше не существует – ее присоединили к орловской ССМП. Теперь медики, которые раньше работали по региональному центру, стали выезжать и в Орловский район, но уже без «сельских» выплат.

В середине апреля 152 сотрудника орловской ССМП обратились к руководству региона с просьбой увеличить им зарплаты, вернуть «сельские» выплаты и доукомплектовать бригады. Адекватной реакции на их письмо не последовало.

Комментируя ситуацию, глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин заявил, что медики политизируют ситуацию. «Это популизм чистой воды. Есть мнение, что это все специально подогревается в политических целях. Раскачивание ситуации пользы точно не принесет», — сказал чиновник. «Коммерсант» предположил, что он намекает на фельдшера-активиста Дмитрия Серегина, который является помощником депутата облсовета от «Справедливой России» Руслана Перелыгина.

Народный избранник в ответ заявил, что причиной создания «политической» ситуации является работа самого Залогина.

«Как раз в политическую плоскость вопрос переводит бездействие чиновников. Упорное нежелание решить проблему в рабочем порядке в диалоге с трудовым коллективом, неспособность видеть за цифрами живых людей и отрицание проблем приводят к политизации рабочих вопросов. Недавно мы наблюдали, как Иван Залогин добился увольнения квалифицированных кадров детской реанимации, затем произошло незаконное увольнение главврача второй поликлиники, теперь кадровую дыру в службе скорой помощи чиновник надеется закрыть выпускниками медколледжа. Они тоже, наверняка, мечтают о достойных условиях труда», — сказал Перелыгин нашему изданию.

Напомним, в мае медики создали первичную организацию профсоюза медработников «Действие». Организацию возглавил Серегин. Он заявил, что прежний профсоюз слился с руководством ССМП, чего быть не должно.

ИА «Орелград»