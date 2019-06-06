Представители Клычкова: мнения вице-губернатора и правового управления ничего не значат

Сегодня состоялось предварительное заседание суда

Суд Советского района начал рассматривать иск прокуратуры Орловской области к правительству региона о незаконном увольнении главврача поликлиники №2 Натальи Петиной.

Правительства Орловской области и департамента здравоохранения – отрицали, что совершали какие-либо нарушения. Судья поинтересовалась, почему на приказе об увольнении главврача не было подписей правового управления и первого вице-губернатора Вадима Соколова. Они считают, что Андрей Клычков может не прислушиваться к мнению подчиненных.

Разъяснению этой ситуации будут посвящены следующие заседания. Ближайшее состоится 18 июня. На него, кстати, пригласят председателя профсоюза поликлиники №2. Работники просили облздрав продлить договор с Петиной, однако чиновники проигнорировали коллектив.

Было собрание трудового коллектива. Явка составила 100%. Более 70% тайным голосованием высказались за то, чтобы с Петиной продлили договор Но департамент здравоохранения поздно рассмотрел обращение (к тому моменту Петину уже освободили от должности – прим. ред.).

Суду еще предстоит выяснить, кто именно уволил Петину. На прошедшем заседании правительство и облздрав уклончиво отвечали на соответствующие вопросы.

Увольнение Натальи Петиной и информатизация медицины

Главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года.

По данным «Орелграда», накануне увольнения Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации указан как вероятный повод ее увольнения.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда соцстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

Власти Орловщины осенью 2018 года объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

ИА «Орелград»